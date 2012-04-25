《热点透视》给行长降薪是中国银行业改革没找对目标

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 隋芬
路透香港4月24日电---西方银行因为奖励成绩不佳的高层而受到指责,而中国的银行并没有这个问题.虽然盈利稳健增长,去年一些中资银行最高层的收入反而减少.这也许是为了平息公众对收入差距扩大与银行业缺乏竞争的不满.但这么做并没有真正解决问题.
由于稳赚存贷息差,中国的银行表现骄人.根据银监会数据,去年中国银行业净利较上年大增36%,达到创纪录的1,650亿美元.这挤占了经济其他领域的盈利.汤森路透资料显示,在1,800家上市公司去年的盈利总额中,已公布盈利的13家上市银行在其中占比近一半.民生银行行长洪崎就曾表示,"有时候利润太高了,自己都不好意思公布".该行2011年盈利较上年增长59%.
有些银行的最高层甚至被大幅减薪.民生银行是一家中型的非国有银行,其董事长与行长去年年薪为82万美元,较2010年砍掉了四分之一.招商银行(600036.SS)董事长的薪水没有提升,唯一一个薪水大幅增长的是深发展的行长,他是位外籍人士.
大型国有银行的行长获得了加薪,但薪水仍然微薄.监管机构规定其年收入不得超过约15万美元,为的是同级政府官员与他们的收入差距不至于太大.中国大型国有银行的行长由政府任命,享受副部长级待遇.因此,工行(601398.SS)董事长与农行(601398.SS)行长的薪水分别被提升了15%与25%,也就鲜有人不满了.
单纯限制薪水的做法存在风险.银行也许能找到更具创造性的方法,来奖励和留住高层人士,比如提高额外补贴与包销额度--这么做的结果是收入会更不透明.中国不应盯住银行行长的薪酬,而应尝试进一步放开中国金融行业的竞争,例如放宽对外资行与小型银行的限制.决策者应该被削减的是银行业的夸张暴利,而非行长的薪水.(完)
--译文审校 徐文焰
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%