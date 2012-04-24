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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 18:39 BJT

〔东南亚股市〕多数反弹,泰国股市表现出众

路透4月24日电---东南亚股市周二多数上涨,结束三日连跌,但欧洲方面的担忧仍在,政治不确定性与企业景况下滑引发对该地区持续衰退的忧虑.

泰国股市.FTSTI表现优异,上涨0.9%收在三周高位,能源股引领升势,PTT Exploration and ProductionPTTE.BK劲扬2.1%.

新加坡海峡时报指数.FTSTI在清淡交投中上涨0.4%,受地产股涨势扶助,购物中心开发商CapitaMalls AsiaCMAL.SI及母公司嘉德置地(CATL.SI)分别攀升2%与1.4%.

印尼股市.JKSE收升0.4%,外资流入额达2,570万美元,菲律宾股市.PSI与越南股市.VNI各小涨0.1%.

尽管外资买超2,521万美元,马来西亚股市.KLSE仍在温和交投中收跌0.1%.

1028GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2974.37 12.02 +0.41 +12.40 2646.35

马来西亚 .KLSE 1582.28 -1.52 -0.10 +3.37 1530.73

泰国 .SETI 1199.86 10.51 +0.88 +17.02 1025.32

印尼 .JKSE 4170.35 14.86 +0.36 +9.11 3821.99

菲律宾 .PSI 5169.60 6.51 +0.13 +18.24 4371.96

越南 .VNI 465.65 0.48 +0.10 +32.46 351.55

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(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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