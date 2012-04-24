〔东南亚股市〕多数反弹,泰国股市表现出众

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透4月24日电---东南亚股市周二多数上涨,结束三日连跌,但欧洲方面的担忧仍在,政治不确定性与企业景况下滑引发对该地区持续衰退的忧虑.
泰国股市.FTSTI表现优异,上涨0.9%收在三周高位,能源股引领升势,PTT Exploration and ProductionPTTE.BK劲扬2.1%.
新加坡海峡时报指数.FTSTI在清淡交投中上涨0.4%,受地产股涨势扶助,购物中心开发商CapitaMalls AsiaCMAL.SI及母公司嘉德置地(CATL.SI)分别攀升2%与1.4%.
印尼股市.JKSE收升0.4%,外资流入额达2,570万美元,菲律宾股市.PSI与越南股市.VNI各小涨0.1%.
尽管外资买超2,521万美元,马来西亚股市.KLSE仍在温和交投中收跌0.1%.
1028GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2974.37 12.02 +0.41 +12.40 2646.35
马来西亚 .KLSE 1582.28 -1.52 -0.10 +3.37 1530.73
泰国 .SETI 1199.86 10.51 +0.88 +17.02 1025.32
印尼 .JKSE 4170.35 14.86 +0.36 +9.11 3821.99
菲律宾 .PSI 5169.60 6.51 +0.13 +18.24 4371.96
越南 .VNI 465.65 0.48 +0.10 +32.46 351.55
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(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。