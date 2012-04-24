〔企业并购〕中国矿企投资蒙古的更佳时间窗或在6月蒙古大选后--安永

路透北京4月24日电---针对中国铝业本月在蒙古投资煤矿受阻,国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]表示,蒙古政府眼下需要通过更严格的审查与评估来做出决定,6月该国大选后或将是中国企业赴蒙投资的更佳时间窗口.

安永在周二记者会上并称,中国近年对海外矿产的投资需求从未减弱,但鉴于大宗商品价格波动及民族资源主义风险犹存,预计中国企业今年在采矿和金属行业的并购数量和金额均不会较去年水平相差巨大.不过,料民企将更加活跃,且其部分上市融资需求将得以释放.

"中国铝业(601600.SS)和神华(601088.SS)都在蒙古收购大型煤矿资产权益,需要蒙古政府严格审查."安永中国矿业及金属行业主管合伙人马明德(Peter Markey)周二指出,"可能在6月后再进行这样的收购就没有这么困难."

今年是蒙古国的选举年,按选举法规定,选举将于6月底举行.

中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)本月初宣布拟出资不超过10亿美元要约收购煤炭生产商南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO).不过由于蒙古政府随后宣布暂停其相关煤矿许可证,该交易陷入僵局.

负责蒙古塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿项目的国有公司的一位高管亦于本月表示,蒙古或选择单独开发该矿的西部区块.去年,中国神华(1088.HK)曾与海外合作伙伴一同参与竞标该区块.

安永财务交易咨询部中国海外投资服务主管合伙人吴正希并指出,资源民族主义是全球性问题,在未来经济转好的情况下,该风险有可能减弱,但显然这不会发生在今年.

她预计,煤业和黄金仍将是今年的投资大热门.此外,有色金属和清洁能源中的铀矿亦将受到中国企业的关注.

安永数据显示,2011年中国采矿及金属业的并购活并购交易额较上年增长14%,至149亿美元;交易数目122宗.

而针对中国矿企的融资前景,吴正希表示,因中国大型央企及国企已在过去两年的债市春风中大额发债,料其今年的发债规模难创新高,资金来源料仍以银行贷款为主.

而对民企或中小企业而言,伴随今年宏观政策逐渐放松,其贷款压力有望适当减轻,海外投资也可能获得金融机构更多政策性支持.除此,股市融资亦有望开闸.

"目前在A股有些中小(矿业)企业在等待融资,相信这些中有很大一部分有望在2012年得以实现."她指出,其中以煤炭企业为主.

不过,"整个2012年的股票市场我们觉得不会比2011年有大的改善,这是大环境的影响."

目前支撑中国企业海外并购的融资渠道一般有银行贷款、上市及发债等.(完)