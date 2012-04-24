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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 19:08 BJT

〔德国经济〕政府维持2012年GDP成长0.7%的预估--政府消息人士

路透柏林4月24日电---德国政府一位消息人士透露,政府将维持2012年GDP成长0.7%的预估,并预测2013年经济料成长1.6%.(完)

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