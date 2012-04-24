〔东北亚情势〕中国注意到朝鲜半岛形势新发展,敦促各方保持冷静克制--外交部

路透北京4月24日电---中国外交部周二表示,注意到近一段时间以来朝鲜半岛形势的新发展,中方敦促有关各方保持冷静克制,不做有损半岛局势缓和与地区和平稳定的事.

中国外交部发言人刘为民今日举行的例行记者会上做上述表示.新华社报导援引刘为民并称,维护半岛和平稳定符合包括朝韩双方在内的有关各方共同利益.

昨日中国国家主席胡锦涛表示,将巩固和发展中朝友好合作关系,并对朝鲜新领导人金正恩表示支持.[ID:nSB1505706]

朝鲜(北韩)上周表示,面对国际社会对其火箭发射的谴责,朝鲜准备进行报复.这一说法也增加了朝鲜不顾联合国制裁,推进第三次核试验的可能性.

今日稍早一名消息人士对路透表示,朝鲜已基本完成了第三次核试验的准备工作,且具备"很快"进行试验的能力.[ID:nSB1506994](完)

--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

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