〔东北亚情势〕中国注意到朝鲜半岛形势新发展,敦促各方保持冷静克制--外交部

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京4月24日电---中国外交部周二表示,注意到近一段时间以来朝鲜半岛形势的新发展,中方敦促有关各方保持冷静克制,不做有损半岛局势缓和与地区和平稳定的事.
中国外交部发言人刘为民今日举行的例行记者会上做上述表示.新华社报导援引刘为民并称,维护半岛和平稳定符合包括朝韩双方在内的有关各方共同利益.
昨日中国国家主席胡锦涛表示,将巩固和发展中朝友好合作关系,并对朝鲜新领导人金正恩表示支持.[ID:nSB1505706]
朝鲜(北韩)上周表示,面对国际社会对其火箭发射的谴责,朝鲜准备进行报复.这一说法也增加了朝鲜不顾联合国制裁,推进第三次核试验的可能性.
今日稍早一名消息人士对路透表示,朝鲜已基本完成了第三次核试验的准备工作,且具备"很快"进行试验的能力.[ID:nSB1506994](完)
--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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