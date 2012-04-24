〔中非关系〕中国国家主席呼吁南北苏丹坚持和平选择,保持冷静克制--CCTV

路透北京4月24日电--中国国家主席胡锦涛周二表示,真诚希望南北苏丹从两国人民根本利益和地区和平稳定大局出发,坚持和平选择,相互尊重主权,保持冷静克制.

胡锦涛在北京会见南苏丹共和国总统萨尔瓦.基尔时做出上述表示.

中国中央电视台(CCTV)周二晚间新闻联播援引胡锦涛的话并称,希望南北苏丹在互谅互让基础上,通过协商谈判,妥善解决彼此分歧和悬而未决的问题.当务之急是积极配合国际社会调节努力,停止边境地区武装冲突.

应胡锦涛邀请,南苏丹总统基尔于周一晚抵达北京,开始对中国进行为期六天的国事访问.

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南苏丹去年7月脱离苏丹而独立,两国持续数周的边境冲突,使他们进入全面战争的边缘.

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