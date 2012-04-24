〔表格〕4月21日止当周美国连锁店销售较前周上升0.8%--ICSC/高盛

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透4月21日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,4月21日止当周美国连锁店销售较前周上升0.8%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
4月21日 550.7 3.6% 0.8%
4月14日 546.2 3.2% -1.0%
4月 7日 551.7 4.5% 0.5% (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。