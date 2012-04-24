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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 19:57 BJT

〔表格〕4月21日止当周美国连锁店销售较前周上升0.8%--ICSC/高盛

路透4月21日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,4月21日止当周美国连锁店销售较前周上升0.8%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

4月21日 550.7 3.6% 0.8%

4月14日 546.2 3.2% -1.0%

4月 7日 551.7 4.5% 0.5% (完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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