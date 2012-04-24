版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 19:58 BJT

〔美股业绩〕3M第一季净利增长4%,营收增长2.4%

路透4月24日电---美国多元化制造企业3M (MMM.N)周二公布的季度获利增长4%,受助于其工业和运输业务表现强劲,以及在美国市场的增长.

该公司第一季净利为11.2亿美元,合每股盈余(EPS)1.59美元,上年同期分别为10.8亿美元和1.49美元.

3M第一季营收增长2.4%至75亿美元.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐