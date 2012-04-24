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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 20:10 BJT

〔美股业绩〕AT&T季度获利上升,因无线业务利润增长

路透4月24日电---美国电话电报公司(T.N)公布的季度获利上升,得益于无线业务利润激增逾27%.

净可归属获利增至36亿美元,合每股0.6美元,上年同期分别为34亿和0.57美元.合并营收增长近2%,至318亿美元.

这家美国排名第二的移动运营商当季新增18.7万用户,而接受路透访问的六位分析师预计为增加19.3万.

其规模更大的同业Verizon Wireless上周称新增50.1万用户.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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