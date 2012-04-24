〔美股业绩〕AT&T季度获利上升,因无线业务利润增长

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透4月24日电---美国电话电报公司(T.N)公布的季度获利上升,得益于无线业务利润激增逾27%.
净可归属获利增至36亿美元,合每股0.6美元,上年同期分别为34亿和0.57美元.合并营收增长近2%,至318亿美元.
这家美国排名第二的移动运营商当季新增18.7万用户,而接受路透访问的六位分析师预计为增加19.3万.
其规模更大的同业Verizon Wireless上周称新增50.1万用户.(完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。