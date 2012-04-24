〔国际油市〕亚洲燃料油市场走强,受强劲需求支撑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡4月24日电---亚洲燃料油市场周二走强,随着东亚和中东市场人士竞相买入,在需求增加的状况下,供应料将吃紧.
180-CST和380-CST等级燃料油现货升水微涨,报约每吨1.55和2.65美元.
在亚洲交易窗口有两笔交易成交,都是5月装船的即期380-cst等级燃料油,每吨较新加坡现货报价高2.50美元.
印度的Essar Oil也以更高升水售出4.5万吨380-cst船用燃料油.
燃料油市场料将获得强劲支撑,因不仅要满足船用油市场需求,而且还要满足夏季发电用燃料油的供应.
巴克莱在周二的研究报告中表示,如果夏季气温很高,沙特可能由燃料油出口国变为净进口国.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $723.40 $4.55 0.63 $718.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN $715.25 $4.45 0.63 $710.80
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $721.00 $4.00 0.56 $717.00
380CST船用燃料油升水 $5.75 -$0.45 -7.26 $6.20
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.55 $0.45 40.91 $1.10
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.65 $0.10 3.92 $2.55 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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