〔欧洲经济〕IMF对欧洲的经济成长前景过度悲观--ECB莫尔许

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透柏林4月24日电---卢森堡央行总裁莫尔许周二表示,国际货币基金组织(IMF)对欧洲的通胀前景看法过于乐观,对该地区的经济成长前景却过于悲观.
"IMF低估了欧洲经济复苏的潜力,"莫尔许称.
IMF上周获得4,300亿美元的增资,称欧元区不应过度执行短期财政撙节措施.该组织亦希望欧洲央行继续非常宽松的货币政策.(完)
--编译 吴云凌;审校 于春红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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