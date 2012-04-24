〔欧洲经济〕IMF对欧洲的经济成长前景过度悲观--ECB莫尔许

路透柏林4月24日电---卢森堡央行总裁莫尔许周二表示,国际货币基金组织(IMF)对欧洲的通胀前景看法过于乐观,对该地区的经济成长前景却过于悲观.

"IMF低估了欧洲经济复苏的潜力,"莫尔许称.

IMF上周获得4,300亿美元的增资,称欧元区不应过度执行短期财政撙节措施.该组织亦希望欧洲央行继续非常宽松的货币政策.(完)