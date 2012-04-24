〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,因需求稳健

路透新加坡4月24日电---亚洲石脑油利润率周二从三周低点反弹,升至三日高位每吨149.30美元,跨月价差升水保持在坚挺的水平上,因供给紧张之际需求却很稳健.

韩国LG化学买进至少7.5万吨6月上半月到岸的石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水20.50-21.50美元.

昨日湖南化学以每吨升水20.50美元价格购买了约2.5万吨相同船期的石脑油.

一家北亚贸易商说:"因为供给紧张的局面还没有完全消解,一段时间内升水或将继续受到支撑."

自年初以来,亚洲一直稍等供给吃紧的影响,因印度和中东的炼厂进入维护期.

在前一日跌至六周低点之后,汽油裂解价差处在一周高位.

贸易商表示,近期裂解价差的波动反映出欧美的需求持续不稳.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1035.50 8.50 0.83 1027.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 112.72 0.95 0.85 111.77

97号现货汽油GL97-SIN 135.30 0.65 0.48 134.65

95号现货汽油GL95-SIN 132.74 1.77 1.35 130.97

92号现货汽油GL92-SIN 129.65 1.95 1.53 127.70 (完)