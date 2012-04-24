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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 21:39 BJT

〔美国热股〕雅虎盘初微涨,此前公司与雅虎日本谈判股份回购未达协议

路透4月24日电---雅虎日本(4689.T)财务长Toshiki Ohya周二表示,公司与大股东雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)就回购股份进行的谈判结束,并未达成协议.但双方为进一步商洽留下了可能性.

周二盘初交易中,雅虎股价涨0.19%,至15.36美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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