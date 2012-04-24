〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差徘徊在九周高点,受供应减少提振

路透新加坡4月24日电---亚洲柴油利润率周二徘徊在九周高点每桶16.94美元,受亚洲和欧洲因停产和产能降低等造成的供应减少提振.

印度MRPL可能恢复日产能30万桶炼厂的生产,不久前该设施因供水短缺关闭.但此次生产中断在过去几日已经提升了卖方的信心.

"交易商已经将停产的影响因素考虑在内,因此今日的成交价格没有明显变化,"一名位于新加坡的中质馏分油市场人士称.

升水预计会受到支撑,因交易商预计印度将增加柴油进口量,因MRPL关闭之际正值Numaligarh炼厂因下属设施发生火灾而停产.

交易商又称,MRPL可能推迟出售给BP的5月装货航煤的出货.

另一方面,欧洲炼厂也削减了产能.行业监测机构Euroilstock上周三的数据显示,3月欧洲16国的炼厂产能利用率降至78.56%的一年低点,2月为81.59%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.12 0.42 0.32 131.70

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.80 0.50 0.38 131.30

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.15 0.50 0.38 132.65

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.93 0.48 0.36 133.45

5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.00 0.50 0.38 131.50

6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.06 0.49 0.37 131.57 (完)