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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 22:03 BJT

〔欧元区经济〕ECB执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫称欧洲状况比去年11月稳定

路透马德里4月24日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫周二表示:

* 欧洲目前的状况比去年11月稳定

* 欧元的反弹相对温和,第一季疲软

* 西班牙的金融改革碰触到问题根源.(完)

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