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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 21:52 BJT

〔美国股市〕小幅高开,欧债疑虑抑制涨幅

路透纽约4月24日电---美国股市在前一日大跌后于周二小幅高开,对于欧元区债务危机的担忧再现,抑制了盘初涨幅.

道琼工业指数.DJI盘初涨46.39点,或0.36%,报12,973.56点.标准普尔500指数.SPX上涨2.26点,或0.17%,报1,369.20点.Nasdaq指数.IXIC小升0.51点,或0.02%,报2,970.96点.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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