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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 22:18 BJT

〔美国热股〕波音盘初上涨,据称公司有望战胜空客获得150亿美元订单

路透4月24日电---行业人士表示,在United Continental (UAL.N)价值或超150亿美元的飞机订单之争中,波音(Boeing)(BA.N)领先空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA.但在协议达成前仍将进行紧张谈判,因空客不会放弃努力.

周二早盘交易中,波音股价升0.22%,至每股73.02美元.United Continental股价升1.57%,至23.21美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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