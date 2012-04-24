〔美国热股〕波音盘初上涨,据称公司有望战胜空客获得150亿美元订单

路透4月24日电---行业人士表示,在United Continental (UAL.N)价值或超150亿美元的飞机订单之争中,波音(Boeing)(BA.N)领先空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA.但在协议达成前仍将进行紧张谈判,因空客不会放弃努力.