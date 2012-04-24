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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 22:12 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联邦储备银行4月综合制造业指数为14,3月为7

路透4月24日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,4月综合制造业指数为14,3月为7.

以下为具体数据及分项:

4月 3月 2月 三个月均值

制造业综合指数 14 7 20 14

出货 18 2 25 15

新订单 13 11 21 15

未完成订单 2 4 4 3

产能利用 15 6 12 11

投入物价 2.71 2.50 2.25 --

产出物价 1.19 1.50 0.97 --

制成品库存 7 4 12 7

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--编译 于春红;审校 母红

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