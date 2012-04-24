美国各类经济指标总览--2012/4/24

美国商务部周二公布,3月新屋销售年率为32.8万户(预估为32.0万户),2月修正后为35.3万户,此为2009年11月来最高(前值为31.3万户).美国3月新屋销售较上月下跌7.1%,2月修正后为增长7.3%(前值为下跌1.6%).[ID:nSB8531758]

美国经济谘商会周二公布,4月美国消费者信心指数为69.2,3月数值修正后为69.5.3月消费者信心指数初值为70.2.此前路透访问的分析师预估中值显示,4月消费者信心指数料为69.7.[ID:nEAPAO0CA3]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(3月) 8.3(2月)

非农业就业岗位(万) 增加12(3月) 增加24(2月修正值)

平均时薪(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)

实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)

国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季终值) +1.8(第三季终值)

GDP平减指数(%) +0.8(第四季终值) +2.6(第三季终值)

零售销售(%) +0.8(3月) +1.0(2月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差460.3(2月) 逆差525.2(1月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)

工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)

产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)

初请失业金人数(万人) 38.6(4月14日当周) 38.8(4月7日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,981.6(3月) 赤字2,320(2月)

领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)

个人所得(%) +0.2(2月) +0.2(1月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3(2月) +0.2(1月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加87.3(2月) 增加186.0(1月修正值)

企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)

建筑支出(%) -1.1(2月) -0.8(1月修正值)

消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)

房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)

建筑许可(万户) 74.7(3月) 71.5(2月修正值)

成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)

新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)

工厂订单(%) +1.3(2月) -1.1(1月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +2.4(2月修正值) -3.5(1月修正值)

供应管理协会非制造业指数 56.0(3月) 57.3(2月)

供应管理协会制造业指数 53.4(3月) 52.4(2月)

趸售(批发)库存(%) +0.9(2月) 0.6(1月修正值)

进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)

出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)

非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值)(完)