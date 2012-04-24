〔欧洲股市〕反弹收高,受企业最新强劲财报提振

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨1.1%

* 涨幅因欧债忧虑而受限

路透伦敦4月24日电---欧洲股市周二反弹收高,企业强劲的最新财报拨开了股市上笼罩的政治乌云.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,或10.74点,报1,032.50点,受银行等部分前一交易日跌幅最大类股的反弹带动.该指数周一触及三个月低点,当时政治不确定性和令人失望的经济数据再度让市场担心欧元区情势.

周二法国轮胎制造企业米其林(MICP.PA)等大企业公布了强劲的财报,为遭重创的股市带来一丝喘息机会.

"全球范围来说,我认为毫无疑问企业状况非常良好.这表现为企业获利强劲,利润率丰厚且资产负债表良好,"Kames Capital策略主管Bill Dinning称.

全球第二大轮胎制造业米其林证实了全年销量稳定的目标,并发布了乐观的财测.该股劲扬6.12%.

荷兰电信(KPN.AS)跳升3.7%,该公司确认全年财测,尽管首季核心获利下降13%.

并购继续影响股市,现金充裕的企业寻求购买资产价值较低的公司以在艰困的经济大环境下提振获利.

TeliaSonera TLSN.ST跳升6.6%,该公司宣布出售所持部分俄罗斯电信营运商MegaFon股份的计划,且将向所有股东派发股息.

英国外包公司Capita (CPI.L)劲挫6.4%,因该公司发行新股筹集2.74亿英镑资金以充实其现金储备.该公司越来越依赖并购来促进成长.

自2012年初的强劲表现后,FTSEurofirst和STOXX 50 .STOXX50E指数分别回落约7.8%和14%,因欧洲央行刺激举措的影响力消退,且对西班牙等国经济的担忧加剧.

英国富时100指数.FTSE收高0.78%,至5,709.49点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.03%,报6,590.41点;法国CAC-40指数.FCHI扬升2.29%,至3,169.32点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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