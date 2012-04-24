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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 00:10 BJT

〔英国经济〕如首季GDP小幅萎缩不会感到意外--英国央行委员迈尔斯

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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