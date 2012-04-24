〔英国债市〕英债持稳,英缩小公债标售规模冲抵荷兰公债标售的压力

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦4月24日电---英国公债期货周二持稳,因英国缩小原定的英国公债标售规模,冲抵了荷兰公债标售顺利给避险资产带来的压力.虽然荷兰内阁辞职,但该国公债标售亦然顺利.
40年期英国公债标售吸引强劲需求,加上周三公布英国第一季国内生产总值(GDP)数据前的不安情绪都利好英债.
数据显示,英国政府勉强实现2011/12年减赤目标-尽管3月借贷规模高于预期-令英国债务管理局(DMO)将2012/13年英国公债标售规模降低33亿英镑至1,644亿英镑.
"我觉得对今天早上减少发债规模的新闻有一些积极反应,"摩根大通英债策略师Francis Diamond说.
数据和DMO声明助6月英国公债期货FLGM2扳回跌幅,该合约收高2个跳动点至115.64,脱离日高115.80.此前英国央行回购15年期及以上年期英国公债时收到很少供应,英国公债期货升至盘中高位.
德债期货收低67个跳动点,在荷兰顺利标售公债后失去部分支撑.此前一日荷兰内阁辞职,而德国将于周三标售公债.
现货市场中,10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌1个基点至2.114%,而40年期英国公债收益率GB40YT=RR跌2个基点.
投资者静候定于周三公布的英国GDP数据,以证实英国经济今年首季是否已摆脱重陷衰退的景况,2011年底英国经济萎缩0.3%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。