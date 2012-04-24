〔欧元债市〕荷兰公债标售结果缓和市场忧虑,欧元区二线国家公债上涨

* 荷兰标售20亿欧元公债后,该国公债收益率下跌

* 风险人气抬头打压德债

* 西班牙和意大利借贷成本上升

路透伦敦4月24日电---荷兰公债收益率(殖利率)周二下跌,尽管荷兰内阁递交辞呈,但该国顺利标售新债,耀眼程度超过德债,而负债累累的欧元区国家公债收益率也回落.

西班牙和意大利公债标售需求强劲及投资人对较高风险资产的需求改善也扶助稳定市场.但交易商和策略师说,在主权债危机不断加剧及借贷成本持续上升下,这些公债标售对缓和市场紧张情绪不可能维持太久.

荷兰透过两年期和25年期公债标售筹得20亿欧元,规模为目标区间的大约中段.借贷成本上升,但和市场利率大致一致.

荷兰两年期公债收益率NL2YT=TWEB日内下跌16个基点,报0.36%,10年期荷兰公债收益率NL10YT=TWEB跌9个基点,报2.34%.

周一10年期荷兰公债较可比德债收益率差触及三年最阔的约87个基点,周二收窄15个基点,至72个基点.

30年期德债收益率在二级市场报2.4%,日内上升5个基点,交易商料在周三德国标售30年期新债前压低该券种的价格.

德债价格在周一大涨后下跌,但鉴于欧元区二线国家的压力与日俱增,及如果荷兰政治危机持续,获AAA评级国家的公债规模可能缩小,所以德债收益率很可能将进一步下跌.

6月德债期货FGBLM2下跌67个跳动点,报140.62,周一曾触及纪录新高141.37.10年期德债收益率DE10YT=TWEB上涨6个基点,报1.617%,距离周一触及的纪录低位1.549%不远.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌16个基点,至5.87%.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌6个基点,至5.69%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>