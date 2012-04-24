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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 02:12 BJT

〔美国能源〕4月20日止当周汽油需求下降6.1%--SpendingPulse

路透纽约4月24日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求较上年同期下降6.1%,因油价同比上升.

截至4月20日一周美国零售汽油均价较前周下降2美分,至每加仑3.90美元,较上年同期升1.3%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降4.7%,为连续第57周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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