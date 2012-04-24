〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,在USDA公布简报前遭结清部位打压

路透4月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,受美国农业部(USDA)将公布简报前的结清部位打压,另外大豆/玉米出现套利交易,而且有消息称台湾绕开美国,从巴西买入了较便宜的玉米.

欧洲交易商周二表示,台湾从巴西购买了6万吨玉米.

美国出口了大量玉米,目的地不详,另外天气预报称,下周末将出现的冷锋或将损害一些正在出苗的玉米,但玉米期市未受上述因素影响.

USDA周二表示,出口商销售了48万吨美国旧作玉米(2011/12年),目的地不详,交易商称,玉米可能是销往中国.

USDA周一稍晚表示,美国玉米播种率为28%,高于前周的17%,而且高于五年均值15%.

USDA称,玉米出苗率为9%,高于上年同期的2%,而且高于五年均值的2%.

17位分析师此前平均预计玉米播种率为31%,实际播种率低于该预估值.

美国中西部本周三至周末将降雨,这将放缓玉米和大豆的播种,本周末至下周初有可能出现损及玉米成长的霜冻天气.MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称,"0.50至1.50英寸的雨量当然会放缓玉米和大豆的播种,"

这轮降雨将波及至美国大平原和大平原北部,此后将出现冷空气.

5月合约低于所有关键移动均线,首道主要阻力位在100日移动均线切入位6.35-1/4美元.九日相对强弱指标为43.

5月玉米合约CK2结算价跌4-1/4美分,报每蒲式耳6.18-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为380,554口.(完)

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