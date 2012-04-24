〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,合约盘中升高后出现获利了结

路透4月24日电---美国小麦期货周二收低,因合约盘初升至4月13日以来高位后出现一波获利了结.

芝加哥期货交易所(CBOT)-5月小麦合约WK2一度升穿30日移动均线切入位--为两周来首次突破该关键技术水准.

小麦价格周二走升,因担心寒流或伤及生长中的作物.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说,本周末或下周初的霜冻或造成损失.伊利诺伊北部、爱荷华东部、威斯康辛、密歇根、印第安纳东北部和俄亥俄等地区温度料将降至零度.

乌克兰气象服务农业部门主管Tetyana Adamenko说,该国2012年小麦收成或将至1,100-1,400万吨,低于2011年的2,230万吨.

澳洲政府数据显示,该国3月小麦库存减少9%,因优质制粉小麦出口增加.

美国农业部周一稍晚称,美国冬麦优良率为63%,低于上周的64%.

农业部数据显示,春麦种植率为57%,创下4月第三周的纪录.作物出芽率为18%.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低1/2美分,报每蒲式耳6.24-1-2美元.

CBOT小麦预估成交量为121,487口.(完)

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