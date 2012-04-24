〔美股盘后〕苹果公布业绩后,股价盘后劲扬5%

路透纽约4月24日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周二在美股盘后交易中大涨5%,至588美元,此前该公司公布了季度业绩.

苹果公布第二季每股盈利(EPS)为12.30美元,第二季营收为392亿美元,预计2012年度第三季EPS约为8.68美元,营收约为340亿美元

根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计苹果第二季EPS为10.04美元,营收为368.1亿美元,市场预计苹果第三季EPS为9.93美元,营收为374.5亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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