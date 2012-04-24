〔纽约期市〕可可合约大涨近5%,阿拉比卡咖啡期货亦扬升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约/伦敦4月24日电---美国可可期货周二大涨近5%,市场突破阻力位后跃升,因投资者回补空仓.阿拉比卡咖啡同样劲扬3%,受助于大宗商品全面买盘.
糖类期货亦小涨,洲际交易所(ICE)原糖合约悄然从上日所及11个月低点处回升.
汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB在回吐涨幅前一度升约0.7%至一周高位,因全球部分市场回稳,令美元走软.投资者同样受到激励买入风险较高资产,因此前美国数据显示,2月独栋房屋价格上涨,为10个月来首见.
"美元下跌且其它市场在昨日下跌后纷纷回升.市场周二走势逆转,"RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan说.
他说咖啡和可可期货"跟随走势上扬".
可可期货在伦敦和纽约市场延续涨势,此前合约突破40日和100日移动均线切入位.这两个移动均线切入位近来在两个市场中均重合.交易员称这吸引了一波空仓回补.
伦敦7月可可期货LCCc2激升46英镑,或3.2%,收报每吨1,505英镑,为3月28日来最高收位.合约升穿1,490英镑的40日移动均线切入位和1,489英镑的100日移动均线切入位.
ICE-7月可可期货CCc2升80美元,或3.6%,收报每吨2,284美元,盘中飙升4.9%,至四周高位2,312美元.合约升破2,342美元的40日移动均线切入位和2,339美元的100日移动均线切入位,此前两线交叉.
两个可可市场盘中稍早时涨势均受限,因西非天气良好,利于作物生长,预期该地区供应将充足.
阿拉比卡咖啡期货同样在尾盘扩大涨幅,有望录得三周多以来最大单日涨幅.
交易员关注纽约市场的大规模投机性空头部位.此前商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客净空仓规模增加3,884口,至创纪录的22,177口.
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收高4.55美分,或2.5%,报每磅1.8350美元,远高于上周所及18个月低点每磅1.7390美元.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2微升5美元,报每吨2,049美元.
糖价微升,交投较其它软商品清淡.若糖价维持在当前水平,会出现更多买家,但若升至每磅23-24美分,需求或受抑制.
ICE-6月原糖期货SBN2收高0.07美分,报每磅21.61美分,盘中陷于区间内.伦敦8月白糖期货LSUc1则上涨6.20美元,或1.1%,收报每吨582.60美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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