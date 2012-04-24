〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货飙升至三年半高位,因出口需求持续

路透4月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大涨1.9%,至三年半高位,交易商指因对美国大豆的出口需求持续,且南美大豆收成进一步减少.

豆粕期货的百分比升幅最大,因南美豆粕价格上升,令美国豆粕出口需求强劲.近月5月豆粕SMc1触及每短吨413.10美元,此为自2009年7月来最高的近月豆粕合约价格.

近月大豆Sc1触及每蒲式耳14.67-1/2美元,此为2008年9月来最高的近月大豆合约价格.

Soybean and Corn Advisor的分析师Michael Cordonnier称,他将2011/12年阿根廷大豆收成预估下调至4,150万吨,之前预估为4,350万吨.

《油世界》将阿根廷2011/2012年大豆收成预估下调至4,250万吨,之前预估为4,400万吨,因为乾旱损及收成.

气象学家表示,如果异常的寒冷天气持续,阿根廷潘帕斯种植带的部份地区周末开始的霜冻将可能对晚种的大豆构成威胁.

美国农业部公布,截至周日,美国大豆完成种植率为6%,创年内这个时间段最快的种植速度记录,且高于分析师平均预估的4%.

CBOT-5月大豆期货SK2收升24美分,报14.61-1/4美元.

5月豆粕合约SMK2收高12.3美元,报每短吨412.1美元.5月豆油合约BOK2收升0.20美分,收报每磅55.29美分.

今日CBOT预估大豆成交量为288,401口,豆油成交量为146,138口,豆粕成交量为108,431口.

以下为CBOT农产品期货在1902 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 616.00 -4.25 -0.7% -4.7%

CBOT大豆Sc1 1461.50 24.00 1.7% 21.9%

CBOT豆粕SMc1 412.00 12.30 3.1% 33.2%

CBOT豆油BOc1 55.25 0.20 0.4% 6.1%

CBOT小麦Wc1 625.00 -0.50 -0.1% -4.3%

CBOT稻米RRc1 1562.00 -0.50 0.0% 6.9%

EU小麦BL2H0 214.50 -0.50 -0.2% 5.9%

NYMEX原油期货CLc1 103.49 0.38 0.4% 4.7%

道琼工业指数.DJI 12,993 66 0.5% 6.3%

现货金XAU= 1640.90 3.27 0.2% 4.9%

欧元/美元EUR= 1.3186 0.0032 0.2% 1.9%

美元指数.DXY 79.2530 -0.1670 -0.2% -1.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 1116 26 2.4% -35.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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