〔全球金市〕金价在美股上涨带动下收高,市场关注美联储政策会议声明

* 金价上涨,因股市和工业金属扬升

* 期权相关卖盘和美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明措辞的不确定性抑制了金价升势

* 黄金成交连续第三天疲弱

* 印度黄金需求令人失望

路透纽约/伦敦4月24日电---金价周二上涨,追随股市和工业金属升势,但在纽约商品期货交易所(COMEX)期权到期前,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议的不确定性而出现的市场抛盘抑制了金价升势.

金价上扬,因美国具有风向标性质的企业获利强劲且美国房屋销售数据温和鼓舞人气,带动美国股市上涨.铜价上扬亦提振金价.

成交量连续第三个交易日低于均值,投资者等待FED决策者在周三公布政策会议结果.

纽约商品期货交易所(COMEX)-5月期权将于周三到期,在此之前价格波动率可能将上升.

1831GMT时,现货金XAU=涨0.3%,至每盎司1,642美元.

美国6月期金GCM2结算价升11.20美元,报1,643.80美元.

路透初步数据显示,成交量较30日均值低约40%,连续第三个交易日远低于均值.

交易商称,美国股市表现良好降低了投资者对黄金的交易兴趣.

另外全球最大黄金消费国印度的实货需求依然令人失望.

**市场关注FED**

黄金投资者将密切关注美联储最新政策声明的措辞.

美联储决策者对今年底的"财政悬崖"发出警告,届时美国计划中的加税及削减支出可能对经济复苏构成重大威胁.

现货白银XAG=跌0.3%,至30.73美元,现货铂金XPT=下滑0.8%,至1,514.50美元,现货钯金XPD=下挫0.7%,报662.97美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1643.80 11.20 0.7 1634.60 1650.10 96,615

COMEX白银期货 SIK2 30.746 0.215 0.7 30.635 31.110 43,495

COMEX铂金期货 PLN2 1548.10 -8.20 -0.5 1545.00 1562.20 7,318

COMEX钯金期货 PAM2 665.80 -5.10 -0.8 665.45 679.00 2,332

现货金 XAU= 1642.00 4.37 0.3 1634.56 1648.91

现货银 XAG= 30.730 -0.080 -0.3 30.690 31.120

现货铂金 XPT= 1541.50 -12.00 -0.8 1547.70 1560.00

现货钯金 XPD= 662.97 -4.63 -0.7 667.75 676.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=