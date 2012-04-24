〔金属期市〕铜价跳升逾1%,在100天移动均线前升势放缓

* 期铜上涨,跟随风险意愿带动的商品全面涨势

* 在欧元区政治不确定性的情况下,欧债问题成为焦点

* 中金料今年中国铜需求放缓

* 关注周三FED公布政策声明

路透纽约/伦敦4月24日电---铜价周二在放量成交中上升逾1%,扭转周一的跌势,因良好的美国房屋数据提振风险意愿,且欧洲国家公债标售需求强劲缓和了对欧元区经济前景的忧虑.

周二铜价连续第六天留守在心理关口每吨8,000美元的上方,期铜从欧元兑美元上涨及全球股市走强中得到支持.上日荷兰内阁因未能就预算计划达成一致而请辞,今日荷兰公债标售需求强劲,带动欧元和全球股市走强.

但交易商说,期铜在迫近100天移动均线切入位8,152.66美元时因技术压力升势放缓,他们预期市场将留守在此水平至上周触及的三个月低位7,885.25美元的短期区间内.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收升1.31%,收报每吨8,150美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2升4.65美分,收报每磅3.6725美元,交投区间3.6250-3.6880美元.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘COMEX期铜成交量急升,至超过100,000口,较30天均值高出逾40%.

备受关注的数据显示美国2月房价录得10个月来首次上升及美国3月新屋销售优于预期后,期铜进一步上涨.

投资人忧虑中国需求,从年初迄次中国需求一直疲软.

中国国际金融有限公司(CICC)研究部董事孔庆影表示,今年中国铜需求增速将会放缓,因政府实行房地产调控政策,与此同时保税区铜库存年中以前不太可能下降.孔庆影称,今年中国铜需求增速料从去年的6.0%放缓至4.8-4.9%.中国铜需求占全球总需求量的40%.[ID:nSB1507066]

市场将密切关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三结束的政策会议的结果,寻找任何可能推出更多量化宽松的迹象.

LME库存数据显示,铜取消仓单占总库存的39.38%.上日取消仓单为可获得库存的40%,为八年最高.

三个期铝CMAL3收升逾1%,至每吨2,085美元,在上日触及1月低位后反弹.

以下为1844 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 367.30 4.70 +1.30 343.60 6.90

LME期铝 2081.50 23.50 +1.14 2020.00 3.04

LME期铜 8150.00 105.00 +1.31 7600.00 7.24

LME期铅 2071.00 5.00 +0.24 2035.00 1.77

LME期镍 17405.00 -145.00 -0.83 18710.00 -6.97

LME期锡 21670.00 425.00 +2.00 19200.00 12.86

LME期锌 2000.50 12.50 +0.63 1845.00 8.43

上海期铝 16145.00 55.00 +0.34 15845.00 1.89

上海期铜 57600.00 270.00 +0.47 55360.00 4.05

上海期锌 15480.00 0.00 +0.00 14795.00 4.63

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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