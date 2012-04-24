〔美股盘后〕百度盘后劲挫10%,之前公布第一季业绩

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透纽约4月24日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)在周二盘后交易中下跌10%,此前该公司公布季度业绩.
百度公布第一季GAAP每股ADS收益为0.85美元,第一季非GAAP每股ADS收益为0.87美元,第一季总营收为6.771亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计百度第一季每股收益0.84美元,营收为6.774亿美元.
百度预计2012年度第二季总营收为8.472-8.67亿美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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