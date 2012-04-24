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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 04:22 BJT

〔美股盘后〕百度盘后劲挫10%,之前公布第一季业绩

路透纽约4月24日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)在周二盘后交易中下跌10%,此前该公司公布季度业绩.

百度公布第一季GAAP每股ADS收益为0.85美元,第一季非GAAP每股ADS收益为0.87美元,第一季总营收为6.771亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计百度第一季每股收益0.84美元,营收为6.774亿美元.

百度预计2012年度第二季总营收为8.472-8.67亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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