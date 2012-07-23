版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 04:09 BJT

〔美股盘后〕百度盘后劲扬5.5%,之前公布第二季业绩

路透纽约7月23日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)在周一盘后交易中劲扬5.5%,此前该公司公布季度业绩.

百度公布第二季总营收为8.588亿美元,稀释后每ADS盈利为1.24美元,经调整稀释后每ADS盈利为1.26美元.

百度并预计第三季总营收介乎9.83-10.09亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐