〔美股盘后〕百度盘后劲扬5.5%,之前公布第二季业绩

路透纽约7月23日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)在周一盘后交易中劲扬5.5%,此前该公司公布季度业绩.

百度公布第二季总营收为8.588亿美元,稀释后每ADS盈利为1.24美元,经调整稀释后每ADS盈利为1.26美元.