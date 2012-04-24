〔美国股市〕道指和标普500指数在企业财报带动下收高,Nasdaq指数下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 苹果股价下跌,财报将在盘后公布
* 美国电话电报公司、3M和联合技术均在公布业绩后上涨
* 道指收高0.6%,标普500指数涨0.4%,Nasdaq指数回落0.3%
路透纽约4月24日电---美国股市周二涨跌互见,道指和标普500指数收升,因诸如3M (MMM.N)等大型制造商的业绩和财测强劲,但苹果在公布业绩前股价下跌,拖累Nasdaq指数收低.
苹果(AAPL.O)在震荡交投中下跌2%,报560.28美元,盘后该公司将公布业绩.
苹果股价在此前上涨后最近几周下跌.今年迄今苹果股价累计涨38%,而本月稍早年内累计涨幅近60%.
在周二盘后,苹果公布的季度营收轻松超过华尔街预估,受市场对其iPhone和iPad需求强劲带动,这使苹果股价在盘后交易中涨逾5%.[AAPL.O-CMN]
3M公布季度获利上升,并略微调高了全年财测,该公司与美国电话电报公司(AT&T)(T.N)一同带动了道琼工业指数的上扬.
迄今的财报强于分析师预期.根据汤森路透Proprietary Research,公布了业绩的153家标准普尔500指数成分股企业中,超过四分之三的业绩优于分析师预期.
"美国企业获利确实非常强劲,"Calvert Investment Management负责股票的首席投资长Natalie Trunow称,该公司管理着大约130亿美元资产.
"目前较之正面因素,人们更关注负面因素,但正面的企业财报提振了一些支撑."
道琼工业指数.DJI收升74.39点,或0.58%,至13,001.56点;标准普尔500指数.SPX收涨5.03点,或0.37%,至1,371.97点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.85点,或0.3%,至2,961.60点.
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。