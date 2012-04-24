版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 05:02 BJT

〔标题新闻〕美国农业部证实在加州中部一奶牛身上发现一例疯牛病,这是美国的第四例

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FOBZE]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐