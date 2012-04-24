〔加拿大股市〕小幅收低,受资源股下跌拖累

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透多伦多4月24日电---加拿大股市主要股指周二小跌,因对资源股的悲观情绪盖过了对北美企业季报及欧洲国家公债标售成功的乐观情绪.
在五大下跌个股中,其中三家企业和商品有关,包括Potash Corp (POT.TO)下跌0.9%,至42.03加元,Enbridge Inc (ENB.TO)挫1.1%,报39.07加元,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌0.6%,报31.30加元.
Davis-Rea执行长Douglas Davis说,因对欧洲和中国经济放缓的担忧打压投资人信心,使资源股下跌,拖累大盘,尽管周二商品价格走强.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌8.85点,或0.07%,收报11,980.10点,日内多数时间在平盘上方.
10项分类指数中有七项收低,其中包括金融,材料和金融股三大权重板块.
根据Thomson Reuters Proprietary Research提供的数据,标普500指数成份股企业中153家公布了业绩,其中逾四分三的业绩优于预期.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。