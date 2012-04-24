〔加拿大股市〕小幅收低,受资源股下跌拖累

路透多伦多4月24日电---加拿大股市主要股指周二小跌,因对资源股的悲观情绪盖过了对北美企业季报及欧洲国家公债标售成功的乐观情绪.

在五大下跌个股中,其中三家企业和商品有关,包括Potash Corp (POT.TO)下跌0.9%,至42.03加元,Enbridge Inc (ENB.TO)挫1.1%,报39.07加元,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌0.6%,报31.30加元.

Davis-Rea执行长Douglas Davis说,因对欧洲和中国经济放缓的担忧打压投资人信心,使资源股下跌,拖累大盘,尽管周二商品价格走强.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌8.85点,或0.07%,收报11,980.10点,日内多数时间在平盘上方.

10项分类指数中有七项收低,其中包括金融,材料和金融股三大权重板块.

根据Thomson Reuters Proprietary Research提供的数据,标普500指数成份股企业中153家公布了业绩,其中逾四分三的业绩优于预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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