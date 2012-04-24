〔纽约期市〕ICE期棉受获利盘打压收跌,脱离三周高位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 7月/12月棉花期货利差交易获利了结,拖累7月合约脱离三周高位
* 5月合约顺利交割
路透纽约4月24日电---美国棉花期货周二收低,因期棉市场连续第二天触及三周高位后投资者获利了结.但分析师称,卖盘仍处于近期区间内,棉价依然高于技术支撑位.
洲际交易所(ICE)指标7月棉花期货CTN2收跌1.02美分或1.10%,收报每磅91.46美分,盘中交投区间在90.05-92.86美分.日内高点为该合约的20日高位,与周一高位一道几乎形成双重顶部.
7月期棉成交畅旺,为15,412口.
5月棉花期货交割顺利展开,对该合约挤仓的想法到现在已变得毫无意义,尽管部分交易员曾在一周前为这一可能性布设仓位.
"5月合约正接近尾声,将不会被逼仓.未平仓合约大幅下滑,5月合约经历一个自然的平仓过程,"独立棉花分析师Mike Stevens说.
5月棉花合约的交割从周一晚间开始.
5月期棉的未平仓合约锐减至299口,相当于约31,145包(每包450磅).5月合约成交量仅46口,收报每磅89.36美分.
"昨天向上突破纯属技术因素推动,但我们今天上午已经失去动能,也缺少买家,7月/12月期棉利差交易出现一些获利盘,"Stevens说.
他并称,对于做多7月期棉/做空12月合约的投资者而言,7月/12月期棉利差交易一直是受青睐的交易工具.
"因此,一旦其上涨动能枯竭,当你开始获利了结7月/12月期棉利差交易,会助推市场下跌,"Stevens说.
Stevens提到,自3月初以来,7月期棉持守于每磅88-94美分的区间内,支撑区间在88-90美分.周二的抛盘并未损及该合约,其继续构筑横盘整理的底部.
据汤森路透数据,周二预估成交量为19,503口,较30日均值低20%左右.
根据ICE数据,截止4月23日的未平仓合约总数减少679口,至183,240口,为3月15日以来最低.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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