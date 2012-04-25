(重温稿)〔路透调查〕韩国第一季GDP环比增幅料为一年来最大,但仍难言重大改观

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
* 事项:韩国1-3月国内生产总值(GDP)初值
* 时间:4月25日(周三)2300GMT
* 路透调查预估(增长百分比):
预估中值 预估区间 受访机构 前值
0.9(较上季) 0.3-1.4 13家 0.3
3.0(较上年同期) 2.3-3.5 18家 3.3
注:均为实质GDP,较上季成长率为经季节调整.
观察重点:
--韩国第一季经济较上季增速可能加快至一年来最快,但也许仍不足以确认经济出现重大复苏.
--预估中值显示,经济料较前季成长0.9%,仍低于2008年全球金融危机以来1.3%的成长均值.即便出现成长加快,也可能与几个季度的成长乏力有关.
--第一季经济成长较上年同期可能仅增长3.0%,为两年半以来最慢速度,因有几个季度成长迟缓.
--除整体GDP数据外,投资者还将关注包括民间消费和资本投资等关键分项的表现,因财政支出增加可能令整体数据失真.
--韩国政府承诺将今年约70%的预算支出分配在上半年,因其担心经济可能同时受到国内外市场需求疲弱的拖累.
--10-12月当季,民间消费出现近三年来首次环比下降,因负债沉重的家庭减少支出.
--今年第一季出口疲弱,较去年同期仅成长3%,远远逊色于2011年第四季和第三季时的同比增长9%和21%.
--韩国央行本月连续第10个月保持政策利率不变,并称经济将逐步回到正常成长模式,暗示暂时将无利率变动.
--就在4月13日政策会议后几天,韩国央行下调了今年经济成长和通胀预估,其中经济成长预期从去年12月的3.7%下调到3.5%.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。