〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨三日,盘后受API数据刺激扩大升幅

路透纽约4月24日电---美国原油期货周二在结算后交易中扩大涨幅,此前公布的行业数据显示,上周美国原油库存下降,而路透调查预估为上升.

原油期货结算价温和上扬,受助于美国股市上涨且美元下跌.

盘中交易震荡,尾盘涨幅几乎被抹平,之后又有一波买盘拉抬市场.收盘位远低于盘中高点,因市场对欧债危机仍存疑虑.

美国石油协会(API)称,4月20日当周美国原油库存下降98.5万桶,而路透调查预估为上升270万桶.

汽油期货在API数据公布后扳回跌幅,此前API称汽油库存减少360万桶,大大超出预估的90万桶降幅.