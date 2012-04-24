〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨三日,盘后受API数据刺激扩大升幅

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约4月24日电---美国原油期货周二在结算后交易中扩大涨幅,此前公布的行业数据显示,上周美国原油库存下降,而路透调查预估为上升.
原油期货结算价温和上扬,受助于美国股市上涨且美元下跌.
盘中交易震荡,尾盘涨幅几乎被抹平,之后又有一波买盘拉抬市场.收盘位远低于盘中高点,因市场对欧债危机仍存疑虑.
美国石油协会(API)称,4月20日当周美国原油库存下降98.5万桶,而路透调查预估为上升270万桶.
汽油期货在API数据公布后扳回跌幅,此前API称汽油库存减少360万桶,大大超出预估的90万桶降幅.
取暖油期货在API数据公布后几乎扳回所有跌幅,因数据显示,取暖油库存也减少了360万桶,而预估为增加10万桶.
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