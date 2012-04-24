全球外汇市场4月25日主要消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0700 - 欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会介绍和评论当前的经济与货币状况,并解释欧洲央行的政策立场.
0725 - 德国央行执委Andreas Dombret在欧洲货币杂志(Euromoney)会议上发表演讲,题为"迈向持续性更强的欧洲".
0800 - 挪威央行发表银行放贷调查报告.
0800 - 欧洲央行(ECB)公布欧元区银行贷款调查.
0830 - 英国2012年第一季国内生产总值(GDP)初值
0915 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧向欧洲议会经济和货币事务委员会提交欧洲央行年度报告.
1000 - 英国4月工业联盟(CBI)总工业订单差值
-- - 欧盟预算小组会议.
-- - 德国政府发表经济预测.
-- - 欧洲央行管理委员会成员莫尔许介绍卢森堡央行金融稳定评估报告.
1100 - 美国一周抵押贷款指数
1230 - 美国3月耐久财(耐用品)订单
-- - 美国商务部公布3月建筑许可年率修正值.
1630 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布利率政策声明.
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布经济和利率预估.
1815 - 美联储主席贝南克召开新闻发布会.
2030 - 美国财政部长盖特纳在波特兰出席经济状况讨论会.
2100 - 新西兰央行宣布利率决策.
2350 - 日本资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。