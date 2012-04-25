国家工商局副局长：深圳唯冠仍是iPad商标合法注册人

港报财经评论：腾讯中国移动，业绩应无惊喜--经济日报2月23日
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月24日电---中国国家工商行政管理总局副局长付双建周二表示，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。
付双建在北京召开的一次新闻发布会上称，根据中国《商标法》相关规定，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。”
这是政府官员就苹果(AAPL.O)与深圳唯冠ipad商标转让纠纷案首次发表的公开评论，可能成为法院如何判决此案的信号。
付双建称：“由于这个案件的影响大，且法院的终审判决直接影响ipad商标的权利归属，工商部门将慎重稳妥处理此案。”
苹果尚未立即就此置评。唯冠律师周一对路透表示，该公司仍在与苹果律师谈判，但尚未作出决定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。
恒指周二藉滙控（00005）业绩失准而调整，昨天收复失地，全日升238点，收报24201点；大市成交额925亿元。中港房地产股表现亮丽、腾讯（00700）创本月收市高位215元、「大笨象」喘定，大市全日有1100只股份录得升幅，总之大有大炒， 细有细炒。不过，要小心牛市头上一把刀。
路透上海2月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.07%至94.06；SDR篮子指数微升至95.97，BIS篮子指数微升至95.34 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.82%，SDR篮子指数升0.49%，BIS指数跌0.94% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8695 135 欧元 7.2543 4 日圆 6.0632 -66 港元 0.8852 17.1 英镑 8.5618