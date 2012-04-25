国家工商局副局长：深圳唯冠仍是iPad商标合法注册人

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月24日电---中国国家工商行政管理总局副局长付双建周二表示，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。

付双建在北京召开的一次新闻发布会上称，根据中国《商标法》相关规定，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。”

这是政府官员就苹果(AAPL.O)与深圳唯冠ipad商标转让纠纷案首次发表的公开评论，可能成为法院如何判决此案的信号。

付双建称：“由于这个案件的影响大，且法院的终审判决直接影响ipad商标的权利归属，工商部门将慎重稳妥处理此案。”

苹果尚未立即就此置评。唯冠律师周一对路透表示，该公司仍在与苹果律师谈判，但尚未作出决定。（完）