《欧洲政经焦点》荷兰政治危机深化,反对党拒绝支持撙节方案

* 代理首相吕特需要小党派支持以通过削减预算方案

* 代理首相支持在9月大选

* 反对党称撙节将损害荷兰人利益

路透海牙4月24日电---荷兰最大的反对党周二在政府垮台后拒绝支持为达到欧盟预算目标实施撙节举措,加深了该国政治危机,使其在大选前将面临长期不确定性.

首相吕特的少数派政府周一垮台,目前若想在议会通过140-160亿欧元的削减预算方案,必须寻求小党派的支持.

欧洲对撙节代价的疑虑上升,反对党称达到欧盟的减赤目标将损害经济和荷兰人的利益.

自由党领导人Geert Wilders拒绝支持减赤,导致执政联盟破裂,其称大选将是对欧盟和荷兰主权的公决.

吕特仍代理首相之职,寻求议会支持达成减赤协议,以实现欧盟规定的赤字与国内生产总值(GDP)之比3%的目标.