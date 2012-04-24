〔美股业绩〕百度第二季营收处于华尔街预期低端,股价盘后大跌(更新版)

(新增细节,评论)

* 第一季营收同比上升75%至6.77亿美元

* 第二季营收预估区间为8.472-8.67亿美元

* 盘后股价下跌

路透旧金山4月24日电---中国互联网搜索公司百度(BIDU.O)股价周二下滑逾10%,之前该公司对第二季营收的预测区间位于华尔街预估的低端.

分析师表示,这份财测令人失望,不禁让人要问,影响百度业务的,究竟是中国经济形势,还是公司自身的问题.

"归根结底,投资者认为这些公司的业绩会超出预期.而它们公布的业绩也素来都优于预期,"Raymond James分析师Aaron Kessler说.

百度表示,第二季营收料介于8.472-8.67亿美元.区间中点为8.571亿美元,低于汤森路透I/B/E/S调查中分析师预估的8.628亿.

百度股价在盘后交易中挫跌逾10%至121.50美元,周二在Nasdaq市场常规交易收盘报135.83美元.

2010年谷歌(GOOG.O)因为与中国政府在互联网审查问题上陷入僵持,因而决定改由香港服务器提供搜索服务.百度在中国互联网搜索市场的领先优势有所扩大.

但后来其搜索市场日渐被阿里巴巴集团旗下的淘宝和搜狐(SOHU.O)旗下的搜狗所蚕食.百度力图在手机,旅游,电子商务和在线视频领域扩张,亦未能取得立竿见影的成效.

百度执行长李彦宏在周二的声明中表示,公司中小企业客户的数量有所增加,尽管他表示这一季"通常都会出现季节性的成长放缓".

百度公布,截止3月31日当季净利同比增加约76%至2.99亿美元,合每单位美国存托股份(ADS)盈利0.85美元.

第一季营收增长75%至6.77亿美元,大致符合分析师预期.

百度股价今年以来已经上涨逾24.4%.(完)