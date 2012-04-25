〔路透专访〕日本需通过并购打造科技新贵--专家

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月25日电---日本投资银行家佐藤文昭（Fumiaki Sato）在过去两年间推动日本小型显示器制造商进行三方合并的过程中，两次曾在迫于无奈的情况下摆出只有合并才能生存的事实，劝说相关公司重回谈判桌。
日立(6501.T)在重回谈判桌前曾有意与台湾鸿海精密(2317.TW)联姻。该公司重新加入谈判后，其与索尼(6758.T)和东芝(6502.T)联手组建Japan Display的谈判则达到白热化地步，并在本月进行了合并。
佐藤文昭曾是明星级的科技行业分析师，目前经营着自己的投资银行。他指出，突然传出三星(005930.KS)拥有下一代移动显示器生产技术的消息，才最终促使另外两家公司中的一家确定重返谈判，但他不愿透露是其中哪一家。
“关于三星的消息开始传播后，该公司有关人员就感到担忧，”他近期接受路透采访时称。三星2010年推出针对移动设备的新款显示屏，是该公司Galaxy智能手机得到热卖的重要因素。
“我知道此事由我而起，因此我邀请他们重新回来（加入谈判）。”
这样的插曲彰显了日本企业高层会议上与日俱增的危机感。“日本可采取的抵制行动越来越少，”他在与人合建的投行Sangyo Sosei的东京办公室说道。
Japan Display获得了政府支持的创新网络企业基金（INCJ）2000亿日圆（24.7亿美元）的注资，也被树立为催生有够大规模展开竞争的国家级冠军企业的典范。
合并成的这家新公司占据全球20%的市场份额，居全球同业之首，出货量将超过 Samsung Mobile和LG Display的总出货量，目标是向苹果(AAPL.O)iPad及其他设备供应高端显示屏。
这还标志着按照佐藤文昭的想法促成的首个重要交易。他自在德意志证券（Deutsche Securities）任职高级分析师时就一直主张，日本陷入困境的电子行业需要进行大规模整合。
但他警告不能只是简单地合并出现问题的业务，这也正是他反对计划中的系统芯片生产商进行三方合并的原因。他还担心与日本企业与台湾公司进行交易，会导致技术流失。
“我多年来一直认为，主要问题是所有公司都在做同样的事，导致人力资源和资本四处分散。这并非只是简单合并的问题，更重要的是要如何拼凑并变为整体。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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