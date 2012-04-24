〔企业并购〕日本尔必达记忆体竞标截止期限将延长约一周--日经

路透东京4月25日电---日本经济新闻周三报导称,日本尔必达记忆体的第二轮竞标截止时间将延长一周左右,原计划为4月27日截止.

该报称,资产评估及与潜在买家交流信息,花费了比预期更久的时间.

消息人士曾称,东芝(6502.T)不再参与竞标尔必达记忆体,剩下SK hynix(000660.KS)和美光(MU.O)等一些外国企业继续竞购.(完)