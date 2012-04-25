〔加拿大央行〕总裁重申可能需要升息,对加拿大人债务水平感到担忧

路透渥太华4月24日电---加拿大央行总裁卡尼周二重申,央行可能需要升息,而且他仍对加拿大人的高债务水平感到担忧.

卡尼在众议院财政委员会强调央行最近的信息,即便全球经济不确定,但利率仍可能上升.

"鉴于(加拿大)经济状况,不景气程度,以及基础通胀上升,或许撤回一些货币政策刺激举措变得是适当的,"卡尼称.

"不过这些决定将仔细斟酌国内外风险后做出".

加拿大央行自2010年9月以来一直维持1%的低利率,上周清楚表明可能需要升息,令市场大感意外.

便宜资金促使加拿大人大量举债,尤其是用房屋作抵押,促使央行再三警告,一旦利率开始上升,可能出现灾难性后果.

卡尼称金融当局密切关注家庭债务水平,考虑控制问题的办法.他称加拿大人不能利用房屋价值大肆借款.他还表明,压制的太严厉可能损伤经济增长.

"永远还会有可以做的.不过采取这些举措时,在缓解这种现象的力道与经济基础成长之间的平衡要拿捏得当,"他称.(完)