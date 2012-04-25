〔加拿大央行〕总裁重申可能需要升息,对加拿大人债务水平感到担忧

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透渥太华4月24日电---加拿大央行总裁卡尼周二重申,央行可能需要升息,而且他仍对加拿大人的高债务水平感到担忧.
卡尼在众议院财政委员会强调央行最近的信息,即便全球经济不确定,但利率仍可能上升.
"鉴于(加拿大)经济状况,不景气程度,以及基础通胀上升,或许撤回一些货币政策刺激举措变得是适当的,"卡尼称.
"不过这些决定将仔细斟酌国内外风险后做出".
加拿大央行自2010年9月以来一直维持1%的低利率,上周清楚表明可能需要升息,令市场大感意外.
便宜资金促使加拿大人大量举债,尤其是用房屋作抵押,促使央行再三警告,一旦利率开始上升,可能出现灾难性后果.
卡尼称金融当局密切关注家庭债务水平,考虑控制问题的办法.他称加拿大人不能利用房屋价值大肆借款.他还表明,压制的太严厉可能损伤经济增长.
"永远还会有可以做的.不过采取这些举措时,在缓解这种现象的力道与经济基础成长之间的平衡要拿捏得当,"他称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 戴素萍
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2