叙利亚政府尚未完全从城镇撤军--安南发言人

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦4月24日电---据联合国-阿盟联合特使安南的发言人法齐（Ahmad Fawzi）称，叙利亚政府尚未按其接受的和平计划完全撤军，安南将就此报告联合国安理会。
法齐在联合国电视台发表讲话时援引“可靠报告”称，一些曾与联合国驻叙利亚的停火调解员有过来往的人，后来遭到恫吓、逮捕，甚至有些还可能已经丧命。
法齐称，卫星图像显示，叙利亚军队并没有按照安南六点和平计划的要求，从城镇中心撤走所有重武器并返回营区。
“他们（叙利亚当局）自称已经这样做了，但卫星图像和可靠报告显示的情况并非完全如此，因此这让人无法接受，联合特使安南在今天召开的闭门会议中将向安理会报告此事，”他说。
“我们呼吁叙利亚政府全面履行停火承诺。”
安南周二在瑞典隆德大学（Lund University）发表演讲，稍后会通过视频连线向安理会做简要报告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%