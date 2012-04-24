〔货币市场〕市场静待美联储声明,研判第三轮量化宽松政策前景

路透纽约4月24日电---货币市场投资者将关注周三美国联邦储备理事会(美联储)的声明、预测以及主席贝南克的新闻发布会,以研判第三轮量化宽松政策的可能性,尤其是那种涉及逆回购的量化宽松,因这有可能提供更多的短期货币市场投资工具.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天的货币政策会议结束后,将于1630GMT公布政策声明,并在1800GMT发表预估.美联储主席贝南克的记者会将于1815GMT开始.

"人们将开始探究是否会有第三轮量化宽松政策推出,如果有,是否会在事后冲销干预所释出的资金,"Wells资本管理公司货币基金市场主管David Sylvester表示.

冲销型量化宽松政策是一种策略,可以安抚美联储内部那些认为进一步扩张美联储资产负债规模可能刺激通胀的鹰派成员.

通过这种方式,美联储甚至可以在挹注临时流动性的同时,通过逆回购等公开市场操作方式对新购债行动进行"冲销",以回笼资金.

洛杉矶Payden & Rygel的资深经济分析师Jeffrey Cleveland也认为目前缺乏短期资产.

"数万亿美元计的企业资金、机构资金以及货币基金都在寻找美国公债以外的短期投资工具,避险投资方面没有很多选择."他说,"避险资产的需求过大令利率维持在低点,这一点我们谈得很多."

ING投资管理公司固定收益宏观分析主管Rob Robis表示,要搞清楚美联储将会做什么,"仍应观察联邦公开市场委员会中鸽派成员的观点."

"很明显鸽派仍然占据上风,最新就业报告显示就业增长放缓,更突显了这一点."他说.

比较知名的鸽派委员包括纽约联邦储备银行总裁杜德利,美联储副主席叶伦和主席贝南克本人.

"美国经济复苏仍然十分疲弱,因此没有理由认为美联储会改变最近两三年来实行的政策."Robis说.

欧元区市场银行间指标拆款利率在周二触及22个月新低,因欧洲央行自去年底以来向金融市场挹注的创纪录规模的资金.(完)