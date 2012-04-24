〔中港个股〕中信证券获批管理第三方资金,夺第二张券商PE牌照

路透上海4月25日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周三公告称,旗下直接投资子公司金石投资已获批募集管理第三方资金.这是继中金公司之后第二家获批募集管理私募股权投资基金(PE)的国内券商.

公告指出,证监会已批准金石投资设立中信金石投资基金及其普通合伙人北京金时尚德股权投资管理有限公司,金石基金的筹集资金对象为机构投资者.

中国券商此前都是透过直投子公司,将自有资金进行PE投资.不过中金公司去年5月首度破冰,获得国内首张券商PE牌照,可募集管理社会资本并组建PE基金.目前国泰君安、银河证券和海通证券(600837.SS)等都在积极申请PE牌照.

中信证券A股周二收报13.25元,过去一个月累计上涨13.7%.(完)