〔中港个股〕中信证券获批管理第三方资金,夺第二张券商PE牌照

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透上海4月25日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周三公告称,旗下直接投资子公司金石投资已获批募集管理第三方资金.这是继中金公司之后第二家获批募集管理私募股权投资基金(PE)的国内券商.
公告指出,证监会已批准金石投资设立中信金石投资基金及其普通合伙人北京金时尚德股权投资管理有限公司,金石基金的筹集资金对象为机构投资者.
中国券商此前都是透过直投子公司,将自有资金进行PE投资.不过中金公司去年5月首度破冰,获得国内首张券商PE牌照,可募集管理社会资本并组建PE基金.目前国泰君安、银河证券和海通证券(600837.SS)等都在积极申请PE牌照.
中信证券A股周二收报13.25元,过去一个月累计上涨13.7%.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。