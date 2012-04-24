《中国报摘》--中国证券报4月25日

* 头版头条:

--中国基金一季报今日披露完毕,天相投顾统计显示,纳入统计的66家基金公司旗下919只基金一季度扭亏为盈,共实现盈利380.51亿元人民币;截至3月底,主动投资的股票方向基金可比股票仓位为78.82%,比去年末上升0.52个百分点.

* 其他:

--《分布式发电管理办法(征求意见稿)》和《分布式发电并网管理办法(征求意见稿)》近期有望完成初稿修改,上报国家能源局;初稿明确,国家拟采用单位发电量的方式补贴分布式发电.

--国家发展和改革委员会批复同意华能国际(0902.HK)(600011.SS)、大唐集团、五矿集团、广东核电集团等四家企业赴港发行人民币债券,发行总额为185亿元.

--同花顺数据显示,剔除数据不完整的公司,已公布一季报的75家房地产公司合计实现营业总收入501.28亿元,同比增长11.72%;实现净利润53.95亿元,同比减少6.78%.

--鄂尔多斯市政府常务会议日前通过《鄂尔多斯市人民政府规范民间借贷暂行办法》,这是中国首个规范民间资本借贷行为的地方管理办法.

--国土资源部规划司司长董祚继表示,国土部将会同有关部门加快编制实施地方各级土地整治规划,6月底前完成省级土地整治规划编制工作,年底前基本完成市、县土地整治规划编制工作.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)公告称,证监会已核准其直投子公司金石投资有限公司设立中信金石投资基金.

--东方电气(600875.SS)(1072.HK)一季报显示,公司实现营业收入96.31亿元,同比增长12.28%,净利润7.47亿元,同比增长20.59%.

--国家版权局副局长阎晓宏表示,苹果(AAPL.O)和深圳唯冠科技就iPad商标所有权的纠纷正在走司法程序,根据中国法律,深圳唯冠科技目前仍然是iPad商标的所有者.(完)

--整理 边竞; 审校 杨淑祯